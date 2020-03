Online su Disney+ la terza puntata di The Mandalorian

Dopo il debutto televisivo di The Mandalorian i fan italiani del personaggio con il volto di Pedro Pascal saranno entusiasti di sapere che la terza puntata è disponibile nel catalogo di Disney+, il servizio streaming della Casa di Topolino.

Negli episodi precedenti abbiamo assistito al recupero da parte del mandaloriano del suo obiettivo: Baby Yoda, evento che ha stupito tutti gli appassionati dell'universo nato dalla mente di George Lucas. La puntata inedita, dal titolo "Capitolo 3: Il Peccato" ci mostra il protagonista alle prese con il suo cliente. Ecco la descrizione presente sul sito di Disney+: "Il Mandaloriano torna dal cliente per la ricompensa, ma non tutti gli affari finiscono bene".

Sembra ormai certa la notizia che anche in Italia verranno pubblicati gli episodi della serie di Guerre Stellari a cadenza settimanale, come negli Stati Uniti, in cui l'opera è stata trasmessa a partire dallo scorso novembre. Dovremo quindi aspettare ogni venerdì per continuare a vedere le avvincenti vicende del cacciatore di taglie mandaloriano. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione di The Mandalorian, show già rinnovato per una seconda stagione e che è ambientato alla fine de "Il Ritorno dello Jedi", mostrandoci le conseguenze della sconfitta dell'Impero da parte della Ribellione.