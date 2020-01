La terza parte di Sabrina 'si addentrerà nella doppia vita della strega'

La terza parte di Le terrificanti avventure di Sabrina debutta su Netflix il 24 gennaio e il pubblico è curioso di vedere l'evoluzione del personaggio e della serie, che miscela sapientemente la spensieratezza dell'umorismo con la cupezza dell'horror. Il creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, è stato intervistato recentemente da Comicbook.

Aguirre-Sacasa ha parlato di vari aspetti della serie, come l'originale scelta visiva di mettere a fuoco solo le figure al centro della scena, mentre il bordo dell'inquadratura appare sfocato. "Il regista del pilota, Lee Toland Krieger, pensava davvero che sarebbe stato un ottimo modo per girare gli elementi soprannaturali" ha rivelato. "È qualcosa che è iniziato nel pilota e che usiamo ancora quando giriamo i momenti più intensi di stregoneria. È stata sicuramente una sua idea, che penso abbiamo davvero perfezionato, al punto che è diventato una specie di nostro segno distintivo."

Le terrificanti avventure di Sabrina, poche settimane dopo la prima stagione, è stata già rinnovata fino alla quarta. Per il creatore, la situazione ha comportato allo stesso tempo la fedeltà e il distacco dai piani originari dell'arco narrativo della serie. "Pensiamo sempre a cosa succederà dopo con i personaggi. Per quanto mi riguarda, penso che per Sabrina ciò che è al centro del personaggio è la sua dualità, che abbiamo esplorato nella Parte Prima. Nella seconda parte, abbiamo esplorato il suo lato da strega, e per la terza parte, quando ne stavamo parlando, pensavamo: Oh, sarebbe davvero bello se Sabrina entrasse più a fondo sia nel mondo mortale che nel mondo infernale. Quindi, molto presto siamo arrivati ​​all'idea di una cheerleader di giorno, regina dell'inferno di notte."

Per quanto riguarda le sue ispirazioni, Roberto Aguirre-Sacasa, che vorrebbe portare in tv più personaggi di Archie Horror, ha continuato: "Adoro l'horror pagano e l'horror popolare come The Wicker Man o, più recentemente, il film Midsommar. È sempre stato il tipo di orrore con cui volevo giocare nella Parte Terza."

In attesa dei nuovi episodi, puoi dare un'occhiata alla nostra videorecensione della Parte 3 di Le terrificanti avventure di Sabrina.