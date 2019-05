Ci sarà una terza serie TV su Star Wars, oltre The Mandalorian e il prequel di Rogue One

Dopo aver confermato che i prossimi Star Wars saranno scritti da Benioff e Weiss, gli autori di Game of Thrones, Disney è tornata a parlare dei progetti legati alle serie TV tratte dalla saga di George Lucas. A quanto pare, ci sarà una terza serie live-action.

Dopo essere apparso durante il MoffettNathanson Media & Communications Summit, il CEO della Disney Bob Iger ha detto che Star Wars riceverà una terza serie TV live-action. Oltre The Mandalorian e il prequel di Rogue One, quindi, vedremo un altro prodotto seriale, che potrebbe uscire prima del debutto della prossima trilogia, dunque entro il 2022.

Leggiamo le dichiarazioni di Iger:

"... intanto, siamo già producendo due serie live-action di Star Wars per Disney+, una di queste si intitola The Mandalorian, ed è supervisionata da Jon Favreau, mentre l'altra è tipo un prequel di Rogue One. E suppongo che, probabilmente, ci sarà anche un'altra serie live-action che produrremo per Disney+ (voglio dire, una serie su Star Wars), prima di distribuire il prossimo film"

Tenendo conto che Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà a dicembre, e che in autunno dovrebbe debuttare su Disney+ The Mandalorian, possiamo star certi che con "il prossimo film" Bob Iger voglia riferirsi al primo della prossima trilogia, che sarà sicuramente affidato agli autori di Game of Thrones.

Siete contenti? Sembra che Disney+ farà incetta di Guerre Stellari...