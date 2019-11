La terza stagione de I Medici ha finalmente una data di uscita ufficiale

Dopo il promo dedicato al ritorno della celebre famiglia fiorentina, è stata finalmente rivelata la data di uscita ufficiale della terza stagione de I Medici.

La Rai ha infatti annunciato de I Medici - La rinascita di una famiglia andrà in onda su Rai 1 a partire dal 2 dicembre alle ore 21.25, con la conferma che gli episodi saranno disponibili anche su Rai Play. La stagione finale dello show vedrà ancora una volta il ritorno di Daniel Sherman nei panni di Lorenzo il Magnifico, mentre nel resto del cast troveremo Alessandra Mastronardi, Bradley James e Toby Regbo (Tommaso Peruzzi), quest'ultimo apparso anche in Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald.

Creata da Frank Spotniz e Nicholas Meyers, la serie è prodotta da Rai, Lux Vide, Big Light Productions e Altice Group. I dettagli sulla trama della stagione in arrivo non sono ancora stati rivelati, ma nei mesi scorsi si è parlato della possibile presenza di Leonardo Da Vinci, che come ricorda l'account ufficiale dei Medici è approdato alla corte degli Sforza proprio grazie a Lorenzo il Magnifico.

Nel frattempo potete dare un'occhiata al poster ufficiale con Daniel Sherman.