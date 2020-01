La terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è disponibile su Netflix

La serie dedicata alla strega interpretata da Kiernan Shipka è giunta alla terza stagione, mentre i fan sono rimasti sorpresi dalla notizia del crossover tra Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, vi segnaliamo che le nuove puntate sono disponibili su Netflix.

A dare la notizia ci pensa l'account Twitter del colosso dello streaming, attraverso un messaggio che potete vedere in calce alla notizia, accompagnato da una divertente gif con protagonisti i numerosi personaggi che hanno accompagnato Sabrina nel corso delle puntate.

La terza stagione è composta da otto episodi, come avete potuto leggere nella nostra recensione della terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina la protagonista dovrà compiere una difficile discesa negli Inferi, mentre il mondo dell'occulto è ancora alle prese con gli avvenimenti andati in onda durante la seconda parte dello show. Ritroveremo inoltre gli amici meno magici quali Theo, Harvey e Rosalind insieme alle esuberanti zie di Sabrina, interpretate da Lucy Davis e Miranda Otto, diventate in pochissimo tempo alcuni dei personaggi più amati dai fan.

Se siete degli appassionati delle atmosfere oscure e dell'occulto siamo sicuri che rimarrete soddisfatti di queste nuove puntate di uno degli show più di successo del catalogo di Netflix, in attesa di avere conferme di un'eventuale quarta stagione.