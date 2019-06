La terza stagione di Spider-Man della Marvel introdurrà nuovamente Venom

La serie animata di Spider-Man della Marvel tornerà nella primavera del 2020 per la terza stagione e, secondo il presidente della programmazione Disney XD, reintrodurrà Venom.

Sottotitolata Maximum Venom, la terza stagione dello show Spider-Man della Marvel, tra le altre novità porterà nella serie uno degli anti-eroi preferiti dai fan. Il vicepresidente della Disney XD, Marc Buhaj, ha confermato che Venom si unirà a Spider-Man per espandere ulteriormente la tradizione di Spider-Man della Marvel.

"Siamo entusiasti di avere Spider-Man e Venom alla guida di questo nuovo capitolo, questi due personaggi sono molto apprezzati dai fan e il team dell'animazione Marvel ha offerto una stagione davvero incredibile e ricca d'azione, pronta per una nuova generazione. Siamo grati dell'opportunità di espandere ulteriormente il mondo di Spider-Man della Marvel con Venom e di poter continuare a narrare storie originali ed eroiche".

Venom è stato distribuito dalla Sony Pictures nel 2018 con Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock. Sebbene non sia stato fatto alcun collegamento con l'interprete di Spider-Man, Tom Holland, o con il resto dell'universo Marvel, i fan hanno teorizzato che il Tom Hardy-Eddie Brock di Venom farà il suo debutto con l'MCU insieme a Tom Holland che è tornato in Spider-Man: Far From Home. Il film diretto da Jon Watts presenta un cast stellare con attori come Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e sarà distribuito nelle sale il 2 luglio 2019.