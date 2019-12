La terza stagione di Star Trek: Discovery potrebbe arrivare molto presto

Buone notizie per i fan di Star Trek: Discovery. Ospite a RadioTimes per promuovere il debutto della serie su Channel 4 del Regno Unito, la protagonista Sonequa Martin-Green ha infatti rivelato il possibile periodo di uscita della terza stagione.

"Uscita sicuramente nel 2020" ha confermato l'attrice, e fin qui niente di nuovo rispetto a quanto già cominciato ufficialmente da CBS All Access. Proseguendo, però, la Martin-Green ha affermato che la serie potrebbe tornare molto presto. "Mi azzarderei a dire inizio 2020, ma sì, sarà incredibile. Posso dirvelo. Credo che sia una stagione mozzafiato."

Felice del percorso intrapreso dallo show creato da Bryan Fuller e Sex Kurtzman, l'attrice ha poi aggiunto: "Ecco perché per me è così emozionante. Per me è molto interessante essere qui a parlare di come tutto è iniziato, sapere da dove veniamo. E penso davvero che abbiamo fatto tutto ciò che una serie dovrebbe fare, migliorare con il tempo. È davvero avvincente vedere da dove siamo partiti e come continuiamo a crescere, verso una sempre maggiore profondità."

Nella nuova stagione di Discovery, che lo ricordiamo sarà ambientata 930 anni nel futuro rispetto a quanto accaduto nell'ultimo episodio andato in onda, Kurtzman è stato affiancato dalla nuova co-showrunner Michelle Paradise. In attesa di sapere la data di uscita ufficiale, vi rimandiamo al trailer di Star Trek: Discovery 3 e alle dichiarazioni di Ethan Peck su Spock.