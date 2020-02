La terza stagione di Star Trek: Discovery si mostra in una nuova key art

Mentre i fan aspettano con ansia la data di uscita di Star Trek: Discovery 3, l'emittente televisiva CBS ha voluto condividere con gli appassionati dell'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry una nuova key art.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, come sapete alla fine della seconda stagione l'equipaggio della USS Discovery ha compiuto un viaggio nel tempo, finendo così 930 anni nel futuro. Dopo lo smarrimento iniziale i protagonisti dovranno cercare di capire cosa ne è stato della Federazione dei Pianeti Uniti, inoltre l'equipaggio della nave cercherà di eleggere un nuovo capitano, come ha anche confermato la nuova showrunner Michelle Paradise: "Non posso dire molto, ma ricordo che in una delle scene finali, mentre stava andando via Pike ha detto che è ora di trovare un nuovo comandante".

Anche Alex Kurtzman aveva parlato di questa decisione: "Non saremmo onesti se vi diremmo che vedrete di nuovo Spock in Discovery, perché siamo andati così avanti nel futuro che non è possibile. ma amiamo l'idea di far rivedere l'Enterprise, Ethan, Anson e Rebecca. Ci piace molto e cercheremo di farlo accadere".

Le dichiarazioni di Kurtzman non sono nuove, in quanto anche precedentemente aveva parlato di un ritorno di Rebecca Romijin in Star Trek: Discovery, notizia che siamo sicuri farà felici tutti gli appassionati della serie.