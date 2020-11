La terza stagione di You è ufficialmente tornata in produzione

La terza stagione del thriller psicologico di Netflix You è tornata in produzione. La piattaforma di streaming ha annunciato la notizia tramite i suoi account social ufficiali condividendo una foto della star della serie Penn Badgeley che indossa una mascherina con la scritta "Hello you".

Badgeley interpreta Joe Goldberg, il libraio e lo stalker raccapricciante che porta i suoi interessi romantici a estremi pericolosamente tossici ogni stagione. Il tweet recita: "Ti consigliamo di rimanere sempre ad almeno 6 foot da Joe Goldberg. La terza stagione di YOU è tornata in produzione".



Scott Speedman si è aggiunto al cast della terza stagione di You ed interpreterà Matthew, un CEO di successo, un marito e un padre poco comunicativo. È riservato, misterioso e ha la tendenza a essere poco socievole ma tutto ciò maschera un profondo pozzo di emozioni.

La serie è basata sull'omonimo romanzo bestseller di Caroline Kepnes e nella prima stagione, un brillante libraio di New York (Badgeley) incontra un’aspirante scrittrice. Il ragazzo è disposto a fare qualsiasi cosa per amore, incluso l'uso di Internet e dei social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della sua vita per avvicinarsi a lei. Una cotta diventa rapidamente un'ossessione mentre Joe rimuove in modo silenzioso e strategico ogni ostacolo - e persona – sulla sua strada a suo modo.



Nella seconda stagione dello show, Joe si trasferisce da New York a Los Angeles, assume una nuova identità e si innamora di nuovo. Non passa molto tempo prima che inizi a cadere nei suoi vecchi schemi. La seconda stagione si conclude con Joe e la sua nuova ragazza, Love Quinn (Victoria Pedretti), che si trasferiscono in un quartiere di periferia. Netflix promette che presto saranno disponibili ulteriori dettagli sulla terza stagione.



Greg Berlanti e Sera Gamble hanno creato la serie, che ha debuttato nel 2018. La prima stagione ha adattato gli eventi del primo romanzo di Kepnes, You. La seconda stagione ha tratto ispirazione dal suo sequel, Hidden Bodies. Kepnes non ha pubblicato un sequel di Hidden Bodies, il che significa che anche i fan dei romanzi non sanno cosa aspettarsi dalla terza stagione ma una teoria ipotizza quali saranno le prossime mosse di Joe in You.