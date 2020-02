Nella terza stagione di Young Sheldon c'è un cameo nascosto di Kaley Cuoco

È passato quasi un anno dall'ultimo episodio di The Big Bang Theory, che ha concluso le storie di Sheldon, Leonard, Penny e gli altri nerd che ci hanno fatto compagnia per dodici stagioni. Lo spin-off Young Sheldon, di cui è attualmente in corso la terza stagione, continua però a offrire agganci e collegamenti con l'amata sitcom.

Non tutti si sono accorti, ad esempio, che in un recente episodio della serie prequel sull'infanzia di Sheldon Cooper, è presente un cameo di Kaley Cuoco, che in TBBT interpreta Penny. L'attrice ha infatti prestato la voce nella puntata intitolata Teenager Soup and a Little Ball of Fib, andata in onda negli Stati Uniti lo scorso 12 dicembre.

Nell'episodio in questione il giovane Sheldon (Iain Armitage) è in preda al panico per un'imminente prova di nuoto a scuola, ed è ansioso a causa dei batteri presenti nella piscina. In una scena, vediamo Sheldon parlare letteralmente con la piscina... la cui voce è proprio quella di Kaley Cuoco.

"Era assolutamente la voce di Kaley nel ruolo dell'acqua della piscina" ha confermato il co-creatore della serie Steve Molaro, che ha motivato così la scelta: "Avevo bisogno di una doppiatrice. Sapevo di volere una voce femminile e un po' sexy, e mi sono detto: Ehi, ma bene! Kaley è perfetta per questo!"

Molaro ha anche ricordato come ha contattato Kaley Cuoco per proporle il cameo: "Ho detto: Ehi, ho un ruolo strano per te. Sheldon ha un incubo e deve andare in questa piscina, e parla con l'acqua. Vuoi essere la voce dell'acqua della piscina? Lei ha riso e ha risposto: Assolutamente sì!"

Il curioso crossover non è stato pubblicizzato più di tanto, e anche questa è stata una scelta precisa. "A volte mi sembrano strane le promozioni eccessive. Anche Kaley voleva tenerlo nascosto, in modo che fosse come un Easter Egg per chi lo avrebbe capito, così eravamo sulla stessa lunghezza d'onda."

Come il pubblico ricorderà, le versioni fanciullesche degli amici di The Big Bang Theory erano state proposte nel finale della stagione 2 di Young Sheldon, mentre qualche tempo fa il piccolo Iain Armitage ha protestato al fianco di Jane Fonda davanti al Campidoglio.