Teschio Rosso, quando e dove potremmo rivedere il villain nel MCU?

Dopo il suo debutto in Captain America: The First Avenger, non abbiamo più visto Teschio Rosso nel Marvel Cinematic Universe per sette lunghi anni, fino ad Avengers: Infinity War. L'abbiamo poi ritrovato anche in Endgame, e a questo punto non sembra difficile ipotizzare che il villain farà di nuovo capolino nel MCU.

Resta però da capire dove, e quando. A questo proposito hanno preso a girare sul web delle voci, non si sa quanto attendibili, e delle teorie su Teschio Rosso. Per esempio, sembra possibile che il villain, dopo il "ritiro" di Steve Rogers, si ritroverà ad affrontare un nuovo Captain America.

Quest'ultimo sarebbe naturalmente Sam Wilson / Falcon, che ha ricevuto lo scudo e una sorta di investitura ufficiale dallo stesso Steve Rogers in Avengers: Endgame. Nella serie The Falcon and Winter Soldier, attesa prossimamente su Disney+, dovremmo veder compiersi il processo, e magari assisteremo anche a un'apparizione di Chris Evans.

Di conseguenza il ritorno di Teschio Rosso potrebbe avvenire successivamente. Alcuni rumor parlano di un progetto Marvel, ancora allo stato embrionale, su Captain America 4, che avrebbe Anthony Mackie per protagonista. Se la voce fosse confermata, sarebbe forse questo il momento ideale per vedere Sam Wilson contro Johann Schmidt / Teschio Rosso.

Al momento, però, si tratta solo di suggestioni e supposizioni, che non trovano riscontro. Intanto, dopo lo stop imposto dalla pandemia di coronavirus e dal lockdown, la produzione di The Falcon and The Winter Soldier è pronta a ripartire.