Per Tessa Thompson di Westworld la terza stagione è come un nuovo inizio

Dopo aver visto le prime foto della terza stagione di Westworld, vi segnaliamo questa intervista all'attrice Tessa Thompson, in cui rivela ai numerosi appassionati della serie quali saranno le novità delle prossime puntate inedite.

L'interprete di Charlotte Hale ha partecipato alla première della serie che si è tenuta al celebre TCL Chinese Theatre di Los Angeles, dove ha risposto alle domande della stampa. Tra queste, ha colto l'attenzione dei fan il commento a quella di Variety, a cui Tessa Thompson ha risposto così: "Stranamente, sembra di nuovo la prima puntata della serie, perché siamo arrivati nel mondo vero e la serie continua a chiedersi cosa voglia dire essere umani, ma ci saranno molte altre questioni. Ci saranno altri membri del cast che si uniranno alla serie, facce nuove, quindi sembra che lo show stia ricominciando".

L'attrice poi continua: "Westworld non sorprende solo i suoi telespettatori, ma anche le persone molto fortunate che ci lavorano", sembra quindi che dovremo aspettarci numerose novità nel mondo prodotto dall'emittente televisiva HBO. Come saprete la serie andrà in onda in Italia a partire dal prossimo 16 marzo con una puntata speciale dalla durata di un'ora e otto minuti, disponibile nel catalogo di Sky Atlantic, nell'attesa vi segnaliamo la nostra recensione dei primi 4 episodi di Westworld 3.