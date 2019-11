I test di mercato di Disney+ parlano chiaro: Agents of SHIELD è lo show più popolare!

Come sappiamo, Diseny+ è stata lanciata in formato beta access in Europa, esattamente nei Paesi Bassi, e stando ai dati forniti dalla prove di mercato direct-to-consumer (dirette ai consumatori), a quanto pare c'è uno show che troneggia per visibilità e popolarità rispetto agli altri disponibili, e questo è Agents of SHIELD.

Lo riferisce uno studio di SimilarWeb (via Variety), che sottolinea come tra le dieci proprietà ufficiali trasmesse su Disney+ - sei serie televisive e quattro film -, proprio la serie della ABC creata da Joss Whedon è la più vista, e anche di gran lunga. In cime alla lista combinata c'è Avengers: Infinity War, seguito da Agents of SHIELD, ma nella classifica degli show la serie Marvel è al primissimo posto.



È importante sottolineare che nel beta test diretto ai consumatori non sono state rese disponibili tutte le serie originali prodotto per il lancio della piattaforma streaming, quindi niente Star Wars: The Mandalorian, nessun The World According to Jeff Goldblum o anche High School Musical: The Musical: The Series o Lilli e il Vagabondo live-action. La classifica si riferisco soltanto a produzioni Disney o di società sussidiarie non originali.



Per Agents of SHIELD, comunque, si tratta di un bel successo, in attesa della conclusione prevista con la settima stagione attualmente in produzione.