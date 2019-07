Teyonah Paris in WandaVision, arriverà nella primavera del 2021

Mentre The Falcon & The Winter Soldier arriverà alla fine del 2020, per l'altra serie dei Marvel Studios, WandaVision, bisognerà attendere un pochino di più.

Lo show, infatti, è stato ufficializzato soltanto per la primavera del 2021 e vedrà il ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e di Paul Bettany come Visione. Lo show debutterà sulla piattaforma digitale Disney+ e sarà parte integrante della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Chiaramente, essendo Visione morto durante gli eventi di Avengers: Infinity War, fa porre numerose domande ai fan sul che epoca sia ambientata la serie. E invece Kevin Feige ha confermato che sarà ambientata dopo Avengers: Endgame ma non può ancora divulgare i dettagli circa il perché e come Visione sia vivo, affermando semplicemente "che è la cosa più strana che i Marvel Studios abbiano fatto fino ad oggi".

Ufficializzata anche una nuova attrice nel cast: Teyonah Paris è salita a bordo del progetto nel ruolo di Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau già vista in Captain Marvel; una giovanissima Monica era, per l'appunto, nel film dedicato alla supereroina interpretata da Brie Larson.