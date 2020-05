Tha Last Dance: Michael Jordan spopola sul web con il suo balletto

The Last Dance, la docuserie Netflix dedicata a Michael Jordan, è giunta alla conclusione e ci ha lasciato non solo una nuova immagine del cestista più famoso di tutti i tempi ma, anche un simpatico meme, divenuto ormai virale sul web.

Seguendo questo iperbolico viaggio di Michael Jordan con i Chicago Bulls, comprendiamo che non sempre il mondo del basket è tutto rose e fiori. I momenti difficili sono all'ordine del giorno e bisogna sempre di tentare di superare se stessi andando oltre qualsiasi limite psico-fisico.

Ma non sono mancati i momenti di leggerezza che ci hanno mostrato il vero spirito del campione; uno tra questi è diventato virale negli ultimi giorni: Micheal che danza in bus, sulle note di un pezzo imprecisato, soddisfatto e sorridente, quasi fosse un qualsiasi ragazzino che ascolta la sua canzone preferita.

Subito dopo la messa in onda dell'episodio, Kenny Lattimore ha riferito che poco prima nel 1998, aveva inviato a Jordan una copia del suo album ancora inedito "From the Soul of Man" e che il cestista in quel momento ascoltava quasi certamente Days Like This, la sua canzone pre-gara prediletta.

Il popolo del web si è ovviamente sbizzarrito, pubblicando la simpatica clip con vari sottofondi musicali tra cui The Sound of SiIlence di Simon and Garfunkel, l'intro di Star Wars o Crank That di Soulja Boy.

Gli ascolti strepitosi di The Last Dance ci fanno comprendere quanto ancora un personaggio come Michael Jordan abbia da dare al mondo del basket e di tutto lo sport in generale. Se non avete ancora visto questa strepitosa docu-serie, vi invitiamo calorosamente e farlo e per motivarvi vi lasciamo alla nostra anteprima di The Last Dance.