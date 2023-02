Tha Mandalorian 3: Din Djarin protagonista del nuovo poster ufficiale!

Manca ormai solamente un mese all'atteso debutto su Disney Plus della terza stagione di The Mandalorian, l'amato show di Star Wars con protagonista Pedro Pascal.

A pochi giorni di distanza dall'uscita dell'elettrizzante trailer dei record di The Mandalorian 3, i canali social Disney/Star Wars hanno rilasciato online una nuova locandina ufficiale dell'imminente stagione, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia. Il poster è incentrato su Din Djarin, che impugna la temibile darksaber vinta nel duello con Moff Gideon negli episodi precedenti.

La terza stagione di The Mandalorian segnerà il ritorno di Grogu e della star di The Last of Us Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, il mandaloriano che, come abbiamo visto in The Book of Boba Fett, sembra esser stato "isolato" dai suoi simili dopo aver violato le leggi del credo. I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati, ma per quanto riguarda i villain sappiamo per certo del ritorno di Gideon, imprigionato dal Mandolariano alla fine della seconda stagione. Mandaloriano che, diretto a Mandalore, dovrà probabilmente vedersela con Bo-Katan, interpretata da Katee Sackhoff.

In attesa di nuovi aggiornamenti e dell'uscita dei nuovi episodi, vi ricordiamo che Disney ha condiviso anche un trailer segreto dello show. La terza stagione di The Mandalorian debutterà il prossimo 1 marzo.