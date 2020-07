Thandie Newton: la protagonista di Westworld festeggia la nomination agli Emmy

All'inizio della settimana sono state annunciate le nomination agli Emmy 2020 e tra i numerosi candidati c'è anche la brillante Thandie Newton, fiera protagonista del distopico Westworld, che ha festeggiato insieme ai fan rendendoli parte della sua gioia.

La Newton è stata infatti candidata a ruolo di miglior attrice non protagonista all'edizione che si terrà il prossimo settembre e con lei, nel corrispettivo maschile, anche il collega Jeffrey Wright. L'attrice ha quindi ringraziato i fan per l'affetto dimostrato negli anni a lei e alla sua Maeve Millay, per il cui ruolo vinse già l'ambita statuetta nel 2018.

"Respiro a pieni polmoni e vi mando tutta la mia gratitudine per la nomination agli Emmy per Westworld. Mi inchino davanti alla grande dedizione ed energia che il nostro cast e la troupe hanno avuto in ogni stagione. È un onore rappresentare tutti loro in questo modo. Mi fa pensare all'espressione 'Ubuntu', che in lingua Zulu significa 'Io sono perché tu sei'. È così che mi fa sentire la mia famiglia di Westworld e tutte le donne nere che hanno aperto la strada a donne come me. Ubuntu".

Quello di Maeve è infatti un personaggio molto complesso e, sebbene la Newton non condivida a pieno l'operato del il suo alter-ego in Westworld, sono proprio le sue stratificate sfaccettature a renderlo tanto affascinante. Intanto, i lavori per la quarta stagione continuano e l'attrice ha recentemente anticipato la piega che potrebbe prendere la storia di Maeve in Westworld 4.