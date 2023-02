That '70s Show, Ashton Kutcher sui figli: 'Non sapranno distinguere tra realtà e finzione'

Dal 19 Gennaio 2023 è disponibile in streaming su Netflix The '90s Show, serie che vede il ritorno di Mila Kunis e Ashton Kutcher nei panni degli iconici Jackie e Kelso. I due, ora felicemente sposati, hanno riflettuto sull'imbarazzo futuro che potranno provare nel far visionare la serie ai loro figli.

"Non mi ricordo di avere girato questa scena. Erano 25 anni fa. È divertente, un giorno i miei figli dovranno guardare lo show e saranno confusi da quello che è vero e quello che non lo è. E dovremmo guidarli nella visione. È assurdo pensarci", ha affermato l'attore in un'intervista per Vanity Fair.

L'attore ha affermato inoltre che è stato strano rivedere Mila Kunis nei panni di Jackie una seconda volta. Nel"'90s show" i personaggi di Jackie e Kelso, tra l'altro, saranno sposati.

"L'ironia di tutto questo? Quando stavo facendo No Strings Attached, mia moglie stava girando un film che si chiamava Friends with Benefits, e ha la stessa trama. Praticamente stavamo girando lo stesso film. Ci siamo messi insieme proprio come nella storia di Friends with Benefits. Una relazione senza impegno che poi è diventato molto di più. Quindi è assurdo vedere una clip di quei film..."

In tutto ciò, That '90s Show è stato rinnovato per una seconda stagione.