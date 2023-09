That '70s Show, Danny Masterson condannato a 30 anni per violenza sessuale!

Danny Masterson, star di That'70s Show, è stato condanna a 30 anni di reclusione con l'accusa di aver fatto violenza a più donne. Il nuovo processo ha visto Masterson colpevole di stupro. Dopo qualche mese è arrivata la dura sentenza.

Danny Masterson, dunque, passerà i prossimi 30 anni della sua vita in carcere per aver violentato due donne nel 2003. Entrambi gli stupri risalgono al periodo in cui Masterson era ancora nel cast di That' 70s Show: la prima aggressione avvenne su una donna di 28enne, la seconda su una 23enne nella sua casa di Hollywood. Originariamente le vittime erano tre, ex membri di Scientology di cui Masterson era esponente, ma il processo in cui era coinvolto con questa accusa è stato annullato a causa dell'impossibilità della giuria di pronunciare un verdetto. Malgrado il tentativo di ritardare la sentenza, il giudice ha respinto ogni richiesta e Masterson, che si trova in prigione dal 31 maggio, è stato ufficialmente condannato.

La carriera dell'attore ha subito un drastico freno dopo le accuse di stupro indirizzate nei confronti di Masterson che è stato licenziato dalla serie The Ranch: alla star di That' 70s Show sono stati contestati i reati di violenza sessuale nel 2017, accuse che ha sempre rigettato dichiarandosi "non colpevole".