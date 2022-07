That 90's show, i dubbi di Wilmer Valderrama: saprà ancora replicare l'accento di Fez?

É tutto pronto per That 90's Show, il revival della sit-con That 70's Show prodotto da Netflix come dimostra la foto postata sui social da Wilmer Valderrama che come confermato qualche tempo fa tornerà per interpretare ancora una volta Fez.

L'attore condividendo l'immagine del copione si è chiesto se sarà ancora in grado di riprodurre il suo particolarissimo accento dopo dopo ben 16 anni ma, siamo certi che in un modo o nell'altro ci riuscirà. Non solo Welderrama però ci sarà nel corso delle riprese, qualche tempo fa infatti, Netlfix ha annunciato che in That 90's Show ci saranno molti personaggi del prequel.

Ritroveremo Ashton Kutcher e Mila Kunis che proprio sul set di questa sit-com si sono conosciuti, ci saranno poi anche Laura Prepon e Topher Grace. Anche se non è ancora chiaro per quanto tempo appariranno, Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp faranno ritorno a tempo pieno a Point Place riprendendo i ruoli di Red e Kitty Forman. Insomma, quasi tutto il cast originale apparirà in That 90's Show.

Questo spettacolo ambientato negli anni '90 segue la figlia di Eric e Donne che farà appunto ritorno a Point Place per trascorrere le vacanze estive con i suoi nonni. Questo nuovo personaggio Leia Forman sarà interpretato da Callie Haverda. Ci saranno poi Ashley Aufderheide, Ren Doi, Maxwell Acee Donovan, Sam Morelos e Mace Coronel.

Al momento non c'è ancora una data di uscita ufficiale per That '90s Show, ma si pensa che debutterà entro la fine della fine dell'anno.