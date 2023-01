That 90's Show, i fan protestano per la mancanza di un determinato personaggio!

That 90's Show non sembra aver soddisfatto proprio tutti i fan. La serie spin-off di That 70's Show ha raccontato il destino di alcuni personaggi, lasciando però in sospese e non citando delle storie che, a quanto pare, avevano particolarmente intrigato gli appassionati della serie.

La sesta stagione della serie principale vede Kelso, interpretato da Ashton Kutcher, avere una figlia con Brooke e raggiungerla a Chicago. Nel nuovo spin-off il personaggio ritorna, in una situazione totalmente diversa. Sposato con Jackie (Mila Kunis), non ci viene minimamente accennato al suo passato compresa la figlia. Una lacuna che in molti sembra abbiano notato, lamentandosi anche sui social network della questione.

Lo spin-off, proprio come il suo predecessore, lavora moltissimo sulla musica cercando di ricreare l'atmosfera degli anni novanta. That 90's ha canzoni di quegli anni in ogni episodio, in un divertente viaggio anche attraverso i modi di vivere di quel decennio. Riguardo le ipotetiche incongruenze proposte da alcuni utenti social, in pochi pare abbiano pensato alla possibilità che Brooke e Kelso siano semplicemente separati è che la figlia viva con la madre come solitamente succede sempre.

Secondo il pubblico, That 90's Show avrebbe trovato il cameo perfetto a tema anni novanta confermando una impressionante fedeltà nella ricostruzione di quel particolare periodo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!