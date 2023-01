That 90's Show, svelate tutte le canzoni presenti negli episodi!

E' passato un pò di tempo da quando si è concluso That 70's Show. Cavalcando l'onda del revival e della nostalgia Netflix ha realizzato That 90's Show che, fin da subito, ha mostrato il meglio di quegli anni, compresa la musica. Nella serie sono presenti brani che hanno fatto la storia.

Insieme alla musica sono ritornati i personaggi originali all'interno dello spin-off con il loro umorismo leggero e surreale. A quanto pare, secondo molti, questo tentativo di riportare gli anni 90 sul piccolo schermo sembra stia avendo riscontri positivi. Un modo non solo per rivedere i propri beniamini ma anche per ripercorrere la grandezza di quegli anni per quanto riguarda lo stile, la musica e la moda.

Ashton Kutcher ha parlato di quanto sia stato nostalgico ritornare sul set e rivivere le sensazioni provate ad inizio carriera quando aveva iniziato a vestire i panni di Michael all'interno della serie. Al centro delle puntate sicuramente si pone anche la musica. E' stata svelata la colonna sonora con tutti i brani presenti negli episodi: