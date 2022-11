That 90's Show, il trailer della serie Netflix ci svela anche la data d'uscita!

A quasi 20 anni dalla conclusione di That 70's Show è giunto il momento di dar sfogo alla nostalgia di un decennio che, ad oggi, dista da noi esattamente quanto distavano gli anni '70 dagli anni '90 in cui fu prodotta la serie: giri di parole a parte, dunque, Netflix è finalmente pronta a presentarci quest'attesissima That 90's Show.

Dopo aver confermato la conclusione delle riprese di That 90's Show lo scorso luglio, Netflix ha infatti deciso di concederci un primo sguardo a questa rinnovata Point Place nel primo trailer ufficiale della serie spin-off/sequel spirituale di That 70's Show.

Point Place è sempre lì e l'atmosfera è esattamente quella che ricordavamo, nonostante gli anni '90 si differenzino ovviamente sotto molti punti di vista dai '70 del secolo scorso: se abbigliamento e tecnologia sono ben altri rispetto a quelli a cui eravamo abituati a vedere nella serie madre, parte dei protagonisti è comunque sempre lì, a partire da Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, pronti a riprendere rispettivamente il ruolo di Reginald e Kitty Forman.

Se il resto del cast è per forza di cose diverso da quello dello show principale, comunque, prepariamoci al ritorno di qualche vecchia gloria come guest star. La serie, comunque, ha finalmente una data d'uscita: That 90's Show esordirà su Netflix il 19 gennaio 2023! A proposito di vecchie glorie, intanto, Ashton Kutcher ha parlato delle sensazioni provate sul set di That 90's Show.