That '90s Show: vecchie glorie e nuovi personaggi nel primo trailer della serie Netflix!

Dopo il teaser di qualche settimana fa, Netflix ha finalmente condiviso il trailer ufficiale della prima stagione di That '90s Shows, che debutterà sulla piattaforma il prossimo 19 gennaio 2023.

Nel trailer, oltre a scoprire l'identità del figlio di Michael Kelso e Jackie Burkhart, ovvero il Jay Kelso interpretato da Mace Coronel, vediamo il cast originale di That '70s Show riunito per dare il benvenuto ai nuovi protagonisti della serie.

La sinossi ufficiale recita: "È il 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita o almeno di una migliore amica che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place per visitare i suoi nonni, Red e Kitty, Leia trova quello che sta cercando nella ribelle Gwen. Con l'aiuto degli amici di Gwen, tra cui il suo adorabile fratello Nate, l'intelligente Nikki, il sarcastico e perspicace Ozzie e l'affascinante Jay, Leia si rende conto che la sua avventura potrebbe avere inizio proprio lì, come già accaduto per i suoi genitori tanti anni fa. Entusiasta, convince i suoi genitori a farla rimanere per l'estate".

Il cast di That '90s Show è composto da Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi, Sam Morelos, Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith. Numerose vecchie glorie della serie originale torneranno come special guest.

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole di Ashton Kutcher, che tornerà come ospite nella serie.