That '90s Show, Ashton Kutcher: 'E' stato davvero nostalgico tornare sul set'

Ashton Kutcher è diventato famoso grazie al suo ruolo da protagonista nella sitcom di successo That '70s Show. Mentre si prepara a fare ritorno nella serie spin-off That '90s Show, l'attore ha recentemente parlato di quanto la serie originale significhi per lui .

"E' stato davvero nostalgico tornare sul set", ha detto recentemente Kutcher a Variety. "Sono tutte le stesse persone che hanno realizzato That '70s Show, quindi è stato piuttosto bizzarro."

Kutcher ha continuato ricordando di come insieme a sua moglie, Mila Kunis - che ha incontrato mentre recitava nel vecchio show - si sia sentito quasi come obbligato a tornare nella serie: "Mila e io ci stavamo contemplando", ha detto Kutcher. "Abbiamo pensato, 'Ascolta, siamo solo nella posizione in cui ci troviamo a causa di quello spettacolo, quindi torniamo indietro e facciamo questo. Siamo appena tornati e ci siamo divertiti per una settimana. E' stato così casuale e divertente".

Anche se l'attore non ha rivelato molto sul prossimo spettacolo, ha elogiato il nuovo cast definendolo "fenomenale".

That '90s Show proviene dai creatori della serie originale Bonnie e Terry Turner. Secondo quanto riferito, i produttori del progetto sperano che altri personaggi familiari di That '70s Show facciano apparizioni come ospiti nella nuova serie. Dieci episodi dello show sono stati ordinati per lo spin-off. Gregg Mettler sarà lo showrunner. Bonnie e Terry Turner, Lindsey Turner, Marcy Carsey e Tom Werner saranno i produttori esecutivi.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Tommy Chong tornerà in That '90s Show.