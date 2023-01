That '90s Show, Ashton Kutcher: 'Stranissimo rivedere Mila Kunis nei panni di Jackie'

La scorsa settimana ha debuttato su Netflix That '90s Show, l'attesa serie sequel del cult dei primi anni Duemila That '70s Show e che vede protagonista la figlia adolescente di Eric e Donna. Quasi tutto il cast della serie originale è tornato per dei brevi cameo, compresi Ashton Kutcher e Mila Kunis, ormai coppia sposata felicemente nella realtà.

Proprio parlando della sua partecipazione allo show, nel corso di un'intervista concessa a BuzzFeed, Ashton Kutcher ha affermato di aver provato degli strani sentimenti circa il rivedere la moglie, Mila Kunis con cui è sposato ormai dal 2015, di nuovo nei panni di Jackie, dopo così tanti anni dall'ultima volta.

Alla fine della serie originale, Jackie e Fez (Wilmer Valderrama) stavano insieme, ma nel nuovo show la ritroviamo sposata (anzi ri-sposata) con Kelso (Kutcher). In un'intervista a Buzzfeed, la co-autrice Bonnie Turner ha condiviso un aneddoto su Kutcher.

"Lui mi ha detto: 'Quando mi sono svegliato, c'era Mila sopra di me e ho aperto gli occhi. Mi sono guardato intorno ed ero nel seminterrato di Forman con mia moglie che fissava la griglia [delle luci], vestita da Jackie. È stata la sensazione più strana che abbia mai provato. Per un minuto non ho letteralmente capito [in quale anno] mi trovassi'".

Vedere la propria moglie reale vestita come la propria moglie fittizia sul set di uno show iniziato decenni fa può generare questo effetto, a quanto pare. Il co-autore Terry Turner ha raccontato com'è stato vedere i due recitare di nuovo insieme, ammettendo che per lui è stata "la ciliegina sulla torta di questo show".

"La scena tra i due è venuta fuori in fase di sceneggiatura. Quella scena l'ho scritta tutta d'un fiato. Mi è come uscita dalle dita. Volevo tanto che Ashton tornasse a dire: 'Accidenti, Jackie'".

Tuttavia non tutti sono tornati, con i fan infuriati per l'assenza di un personaggio di That '70s Show. Tutti gli episodi di That '90s Show sono disponibili in streaming su Netflix. Per maggiori curiosità, scoprite tutte le canzoni presenti in That '90s Show!