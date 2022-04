That '90s Show: chi ritroveremo nel revival della sitcom That '70s Show?

Al di fuori del panorama cinematografico, anche su piccolo schermo sono tantissimi i franchise che stanno assistendo a revival, spinoff e sequel dopo anni in cantina. Uno degli ultimi è That '90s Show, sequel Netflix della sitcom That '70s Show con Ashton Kutcher e Mila Kunis. Ci saranno anche loro? Chi ritroveremo?

Quella di Mila Kunis e Ashton Kutcher è una delle coppie più longeve del piccolo schermo, tornati alla ribalta di recente dopo le enormi donazioni raccolte per l’Ucraina assieme alle decine di altre star di Hollywood che si sono mobilitate contro la Guerra in Ucraina. I due si erano conosciuti, giovanissimi, sul set di That ’70 Show, storica sitcom andata in onda fra il 1998 e il 2006 e focalizzata però su un gruppo di amici nei ruggenti Anni ’70. Oggi, un nuovo revival targato Netflix riporta quel format su piccolo schermo ambientandolo, stavolta, negli Anni ’90.

Se nel ’98 infatti si tornava ai ’70, negli anni 2020 si torna ai ’90, con una storia inedita e nuovi personaggi che verranno però affiancati da alcuni storici volti della sitcom originale. Si tratta di Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith che tornano entrambi nei panni di Kitty e Red Forman nella serie che seguirà la loro nipote, Leia Forman, mentre trascorre gran parte dell'estate con i nonni. Per ora, i due dovevano essere gli unici a tornare in That ‘90s Show, ma ora anche la star Wilmer Valderrama apre lo spiraglio di un suo possibile ritorno.

L’attore è impegnato da diverse stagioni ormai sul set di NCIS, dove è diventato una presenza fissa. Ma parlando con TV Insider, Valderrama si è detto aperto ad apparire nel revival a patto che gli altri impegni lavorativi glielo consentissero. L’attore ha anche detto però di essere molto favorevole al progetto e a un suo potenziale ritorno: "Sono un po' impegnato al momento, ma li appoggio davvero tanto. Faccio il tifo per loro. Non auguro loro altro che il meglio. E se si presentasse il momento giusto per un mio ritorno, non direi mai di no".

Nell’originale, Valderrama interpretava lo studente in scambio estero Fez. Ma That ‘90s Show non è il primo spinoff della serie a spuntare fuori dal cappello. Già nel lontano 2002, a sitcom originale ancora in corso, l’emittente Fox tentò l’esperimento di That ‘80s Show, continuandolo però per una stagione soltanto e un totale di 13 episodi. Si spera che stavolta, a Netflix, vada meglio. Sapevate del revival? E siete mai stati fan di That ‘70s Show? Ditecelo nei commenti!