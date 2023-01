That '90s Show: Kitty, Red e la nuova generazione nel poster della serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete il poster ufficiale di That '90s Show, sequel della celebre That '70s Show, andata in onda sui canali Fox tra il 1998 e il 2006. La nuova serie vedrà ancora al centro i personaggi di Kitty e Red Forman, che stavolta dovranno badare alla figlia adolescente di Eric e Donna, e a un nuovo manipolo di amici scalmanati.

Nel poster possiamo vedere in primo piano proprio i personaggi di Kitty e Red Forman, nuovamente interpretati da Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, segno che saranno ancora loro le forze comiche trainanti della serie, come lo erano stati per la serie madre, e che dovranno districarsi stavolta non solo con un nuovo gruppo di adolescenti irrazionali, ma anche con l'avanzare dell'età, che già era un tema saliente nella loro vita di coppia in That '70s Show.

La sinossi ufficiale recita: "È il 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita o almeno di una migliore amica che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place per visitare i suoi nonni, Red e Kitty, Leia trova quello che sta cercando nella ribelle Gwen. Con l'aiuto degli amici di Gwen, tra cui il suo adorabile fratello Nate, l'intelligente Nikki, il sarcastico e perspicace Ozzie e l'affascinante Jay, Leia si rende conto che la sua avventura potrebbe avere inizio proprio lì, come già accaduto per i suoi genitori tanti anni fa. Entusiasta, convince i suoi genitori a farla rimanere per l'estate".

Tornano a Point Place anche i creatori dello show originale, Bonnie e Terry Turner, questa volta coadiuvati dalla figlia Lindsey Turner, lo showrunner/produttore esecutivo Gregg Mettler e i produttori esecutivi Marcy Carsey e Tom Werner. Si uniscono allo show i produttori esecutivi Jessica Goldstein e Chrissy Pietrosh.

Nel cast torneranno anche i membri dello show originale, quindi Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, e Wilmer Valderrama. Non tornerà, ovviamente, Danny Masterson, per via dei suoi guai legali a causa di diverse accuse di molestie sessuali sporte nei suoi confronti in questi ultimi anni.

That '90s Show farà il suo debutto su Netflix il 19 gennaio prossimo. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al trailer ufficiale di That '90s Show. Di seguito, il poster ufficiale.