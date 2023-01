That '90s Show: nel revival Netflix avete notato il cameo anni '90 perfetto?

Nella giornata di ieri ha debuttato su Netflix That '90s Show, serie revival che funge da sequel alle vicende di That '70s Show e che ha per protagonista la figlia adolescente di Eric e Donna. La serie è contraddistinta dal ritorno, seppur per brevi momenti, del cast originale, ma anche per alcuni cameo che faranno impazzire chiunque sia dei 90s.

Una delle cose più amate della serie originale era l'uso di sequenze oniriche e parodistiche, molte delle quali ispirate alla cultura pop degli anni Settanta. That '90s Show segue la stessa strada con alcuni inserti estremamente anni '90, tra cui un omaggio a Beverly Hills 90210. Quando la vita sentimentale di Leia non va secondo i suoi piani, cade vittima della serie cult anni '90 e inizia a sognare a occhi aperti come sarebbe stata la sua vita nell'iconica serie teen. Durante le sue fantasie, finisce per incontrare proprio Brian Austin Green, ex-star di Beverly Hills 90210.

Green ha interpretato David Silver per tutte le dieci stagioni di Beverly Hills 90210 e il suo cameo in That '90s Show è un'esilarante citazione del suo periodo nella serie. Mentre Leia sogna come sarebbe se fosse nei panni dei diversi personaggi della serie, Green appare alla fine di ogni scenario per dichiarare che sta facendo il DJ a una festa e che sarà "fresh". Più tardi, alla festa di compleanno di Leia, sogna di nuovo Green e gli chiede come era Donna Martin (Tory Spelling) tra una scena e l'altra e lui risponde: "Cosa intendi per "scena"?".

Oltre a Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith, in That '90s Show compaiono anche Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Wilmer Valderrama (Fez), Tommy Chong (Leo) e Don Stark (Bob Pinciotti). Il finale della nuova stagione ha visto anche l'apparizione a sorpresa di un altro ex-membro di That '70s Show, ovvero Jim Rash nei panni di Fenton!

Se non lo avete ancora fatto, recuperate il trailer di That '90s Show e le dichiarazioni di Ashton Kutcher sull'emozione di tornare sul vecchio set.