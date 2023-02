That '90s Show, la serie Netflix è stata rinnovata per la seconda stagione!

That '90s Show è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La serie spin-off della celebre sitcom ambientata negli anni 70, ha ricevuto molti consensi da parte del pubblico rendendo più che scontata la possibilità di avere un rinnovo per una season 2.

“Tutti noi di 'That '90s Show' eravamo entusiasti della risposta calda ed entusiasta alla nostra prima stagione. Non vediamo l'ora di tornare a Point Place per un'altra estate di risate e sorprese. Ciao 1996!” ha detto il produttore di Gregg Mettler. La serie, ambientata dopo la conclusione di That 70's Show, segue ciò che è successo dopo la conclusione della serie compreso il classico "che fine hanno fatto" dei vecchi protagonisti.

In occasione del suo ritorno in That' 90s Show Ashton Kutcher ha detto quanto sia strano vedere Mila Kunis nei panni di Jackie. I due attori, diventati poi marito e moglie, si sono conosciuti per la prima volta proprio sul set della sitcom, perdendosi di vista e poi re-incontrandosi anni dopo. La scintilla è scoccata all'istante rendendoli una delle coppie più belle di Hollywood. Potremmo rivederli anche nella seconda stagione di That' 90s Show? Non è dato saperlo ma non si può non sperare.

Nonostante ciò i fan di That 90's Show hanno criticato la mancanza di un personaggio nonostante la sua presenza fosse fondamentale rispetto alla conclusione della serie principale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!