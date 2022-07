That '90s Show: terminate le riprese del revival Netflix di That '70s Show

That '90s Show è entrato in produzione all'inizio di quest'anno e i fan di That '70s Show non vedevano l'ora di rivedere la loro vecchia sitcom preferita tornare sul piccolo schermo. Il revival vedrà Callie Haverda nei panni della figlia di Donna ed Eric, Leia, e Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith nei panni di Kitty e Red Forman.

Lo show presenterà anche la maggior parte delle star originali di That '70s Show, che saranno ospiti della serie. Ieri, Haverda ha fatto sapere tramite il suo Instagram che le riprese del revival sono ufficialmente terminate.

"E questo è il finale della prima stagione di That '90s Show. Questo spettacolo è stata la mia vita negli ultimi sei? sette? mesi e le persone che ci hanno lavorato con me non sono diventate solo alcuni dei miei amici più cari, ma anche la mia famiglia. Sono così grata per questa esperienza e per tutti coloro che sono stati lì lungo la strada. Non vedo l'ora che torniate tutti negli anni '90 per incontrare Leia e la banda 💫", ha scritto Haverda. Vi lasciamo il post in calce alla notizia.

Lo spettacolo vedrà anche il ritorno di Ashton Kutcher (Michael Kelso), Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Mila Kunis (Jackie Burkhart) e Wilmer Valderrama (Fez). Inoltre, sappiamo che anche Tommy Chong tornerà per interpretare Leo in That '90s Show.