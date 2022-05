'That '90s Show': Tommy Chong è pronto a ritornare nei panni di Leo nella serie Netflix

'That '90s Show' ha annunciato il ritorno di uno dei personaggi più importante della serie originale. Infatti, Tommy Chong è pronto a rivestire i panni di Leo nello spin-off dell'amato 'That '70s Show'.

Quello del personaggio di Chong è solo l'ultimo di una serie di annunci incentrati sul ritorno in 'That '90s Show' di diversi membri del cast della serie originale. Sappiamo finora che Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp reciteranno nella produzione insieme ad alcuni dei nostri adolescenti preferiti diventati ormai adulti, come Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Wilmer Valderrama. I nuovi attori del franchise includeranno Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos.

La serie si svolgerà dove tutto è iniziato: Point Place, Wisconsin. Questa volta, è il 1995 e la figlia adolescente di Eric (Grace) e Donna (Prepon), Leia Forman (Haverda), è andata a trovare i suoi nonni, Red (Smith) e Kitty (Rupp) per l'estate. Lo show, che verrà rilasciato su Netflix, sarà composto da un totale di 10 episodi.

Riguardo Chong, l'attore è noto per aver interpretato Leo, personaggio rimasto avvolto nel mistero fino a che il pubblico non ha scoperto la sua vera identità. Leo è eroe di guerra, diventato poi hippie dopo essere tornato a casa con un gruppo di musicisti che fumavano erba dopo la sua carriera nell'esercito. Conosciuto per il suo perfetto tempismo comico e per le sue bizzarre storie, il personaggio è uno dei più amati tra i fan. Ecco cos'ha detto l'attore riguardo al suo ritorno durante una chiacchierata al The Dark Mark Show:

"Non so se dovrei parlarne o meno. Davvero non me ne frega un ca*zo di dirti la verità. Ma ho una bocca grande. Questo è ciò per cui sono conosciuto... ritornerò come Leo".

