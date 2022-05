That '90s Show: Topher Grace, Laura Prepon e tutto il cast originale sarà nello spin-off

E' ufficiale: tutto il cast principale di That '70s Show tornerà nei rispettivi ruoli per lo spin-off That '90s Show che arriverà prossimamente su Netflix. Rivedremo quindi Topher Grace nuovamente nei panni di Eric Forman, Laura Prepon in quelli di Donna Pinciotti e Mila Kunis in quelli di Jackie Burkhart. Non tornerà Danny Masterson, ovviamente.

Della partita saranno anche Ashton Kutcher nei panni di Michael Kelso e Wilmer Valderrama nei panni di Fez. Questi si riuniranno ai già confermati Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, nuovamente nei panni dei coniugi Forman, che saranno tra i personaggi principali dello spin-off.

Chi non tornerà, ovviamente, è Danny Masterson, per i noti problemi legali che lo riguardano; Masterson è stato incriminato per stupro e adesso rischia di finire in carcere per parecchi anni. Nel dicembre 2017 Danny Masterson venne licenziato dalla serie The Ranch dopo esser stato indagato dall'LAPD a fine 2016. Masterson ha sempre negato tutte le accuse.

Nello spin-off, siamo nel 1995 e Leia Forman (Callie Haverda), figlia di Eric (Grace) e Donna (Prepon), è in visita dai nonni per l'estate, dove si lega a una nuova generazione di ragazzi di Point Place sotto l'occhio vigile di Kitty (Rupp) e lo sguardo severo di Red (Smith). Sesso, droga e rock 'n roll non muoiono mai, cambiano solo i vestiti.

Tra gli altri personaggi principali di That '90s Show troviamo anche Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos.

Già in precedenza una piccola reunion dello show era avvenuta sul set di The Ranch, dove tra i protagonisti trovavamo Ashton Kutcher e Danny Masterson, prima della cancellazione della serie al termine della terza stagione.

Di seguito trovate la prima immagine ufficiale di That '90s Show che ritrae i personaggi di Smith e Rupp (Red e Kitty Forman).