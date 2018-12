That's What She Said: in lavorazione una serie TV basata sul libro di Joanne Lipman

Il noto portale Deadline ha annunciato che Anonymous Content ha stretto una partnership con Red Arrow Studios International per sviluppare l'adattamento televisivo di That's What She Said, uno dei libri più apprezzati di Joanne Lipman e pubblicato il 30 gennaio di quest'anno. Lo show sarà supervisionato dal produttore Charlie Lyons.

That's What She Said è una raccolta di aneddoti dalla sua stessa ascesa al vertice di un'industria dominata dagli uomini, intervallata da dati e ricerche per offrire soluzioni reali per combattere i pregiudizi inconsci, le molestie sessuali, il divario salariale e altri problemi sistemici che sembrano dilagare in quasi tutti gli ambienti professionali. Un progetto ben coerente, dunque, con l'attuale panorama hollywoodiano dominato dal #metoo.

"Joanne è una splendida narratrice con la visione del mondo e la saggezza per affrontare questo progetto provocatorio. Sono onorato di lavorare con lei, Anonymous e Red Arrow in questo eccitante evento televisivo", ha detto Lyons a proposito del progetto.

Vi ricordiamo che Anonymous Content ha prodotto numerose serie, tra cui la più importante è senza ombra di dubbio True Detective, mentre Red Arrow Studios International è meglio nota per Bosch. Al momento non sono ancora stati forniti dettagli sul cast che ne farà parte e sulla possibile finestra di lancio.