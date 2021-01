The 100: 5 differenze clamorose tra libri e serie TV

The 100 è stata una serie molto apprezzata fin dal primo episodio, quando i cento giovani delinquenti sono sbarcati sulla Terra. Tuttavia, il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 2013 e mentre personaggi come Clarke, Bellamy, Octavia e Wells sono rientrati perfettamente nell'adattamento televisivo, altri hanno visto grosse differenze.

Jason Rothenberg ha portato la serie in una direzione completamente diversa rispetto ai libri di Kass Morgan. In un certo senso è come se i fan guardassero due trame completamente diverse, anche se condividono le stesse basi e gli stessi personaggi. Ecco quali sono le 5 differenze più evidenti tra romanzi e serie televisiva:

I delinquenti: i fan della serie televisiva si sono affezionati più a Clarke, Bellamy, Octavia e Wells. Raven, Jasper, Monty, Miller, Harper e altri sono diventati una parte significativa della serie. Tuttavia, nel romanzo, nessuno di questi altri personaggi esiste e alcuni vengono sostituiti da altri personaggi come Glass. Glass potrebbe, infatti, essere considerato l'equivalente nel romanzo di Raven nei primi episodi dello spettacolo. Raven, come Glass, era rimasto nello spazio quando i cento delinquenti erano stati mandati sulla Terra. Durante lo show, è attraverso Raven, Abby, Kane e Jaha che gli spettatori capiscono cosa sta succedendo sull'Arca, nel romanzo, la vita nello spazio è vista principalmente attraverso la prospettiva di Glass. Il tono: entrambe le produzioni hanno un modo di narrare molto tragico come se tutti i personaggi avessero uno strano presentimento. Tuttavia, la televisione mostra fin da subito la posta in gioco e rende l'intera sensazione del mondo e dei personaggi molto più oscuri. The 100 prende l'essenza dei romanzi e costruisce un mondo intorno alla guerra e alle ripercussioni morali di ogni azione, aspetto non presente nei romanzi. Un tono costante di rovina imminente e la preoccupazione che la morte sia vicina fa parte dello spettacolo. Due scene che spiccano includono Culling nella prima stagione e Dark Year nella quinta stagione. La necessità di sopravvivere è una trama senza fine, così come le domande che circondano ciò che i personaggi principali sono disposti a fare per garantirlo. La relazione tra Clarke e Wells: nello show televisivo, Clarke e Wells erano sempre e solo migliori amici, almeno dal punto di vista di Clarke. Wells aveva nutrito sentimenti più forti per Clarke, e la sua lealtà nei suoi confronti è la ragione per cui è finito sulla Dropship. Clarke odiava Wells, pensando che fosse lui la causa della morte di suo padre, e si impegnava a evitarlo quando poteva. Una volta che Clarke scopre che Wells non era responsabile della morte di suo padre, lo perdona. Purtroppo, poco dopo, Wells viene ucciso. Tuttavia, la loro relazione nei libri includeva un coinvolgimento affettivo. Erano stati insieme fino a quando Clarke iniziò a credere che i suoi genitori fossero stati scacciati, portando alla loro rottura. Un'altra differenza è che nei libri, Wells aveva detto a suo padre ciò che i genitori di Clarke avevano fatto illegalmente. Le tematiche trattate: mentre i romanzi tendono a rimanere all'interno dell'esplorazione della Terra, lo show televisivo va oltre. La politica, la scienza e la tecnologia del futuro sono sempre in gioco mentre i personaggi principali tentano di navigare in ogni mondo. Lo spettacolo costruisce continuamente i meccanismi del mondo e la distruzione di tutto alla fine della quarta stagione allarga ancora una volta i confini, costringendo tutti a imparare come appare la nuova Terra. I romanzi non hanno lo stesso livello di profondità emotiva e morale né si preoccupano della vita dei personaggi. La relazione tra Clarke e Bellamy: nella serie televisiva, la relazione tra Clarke e Bellamy copre quasi tutti i generi tranne quello romantico. Sono stati nemici, alleati, partner e amici. Tuttavia, Bellamy e Clarke non si sono mai mossi all'interno del territorio romantico. Nei romanzi, Clarke e Bellamy si spostano rapidamente da alleati a nemici e sfociano in una coppia. Alla fine del quarto libro, i due decidono anche di fidanzarsi ufficialmente. Tuttavia, la loro relazione nei romanzi non è così dinamica come le rappresentazioni televisive. Bellamy e Clarke sullo schermo hanno fatto molte più esperienze insieme.

Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.