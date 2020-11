The 100: ecco 5 episodi che rimarranno nella storia

Nel corso delle sue sette stagioni (e 100 episodi), The 100 di CW ha intrattenuto i fan, spezzato i loro cuori e li ha fatti riflettere. I migliori episodi della serie combinano queste tre caratteristiche.

La serie The 100 sta giungendo al termine con la settima stagione ed è giusto osservare insieme quali sono stati i migliori 5 episodi.

Sangue chiama sangue - Seconda parte (Stagione 2, Episodio 16). In questo episodio, il conflitto tra i terrestri, gli Arkadiani e il popolo del cielo giunge al culmine. Nell'episodio precedente, Lexa abbandona il suo accordo con Clarke e con gli uomini della montagna per mantenere la sua gente al sicuro. Quando Clarke tenta di negoziare con i Mountain Men senza il sostegno di Lexa, i risultati sono disastrosi. A lei e ai suoi amici non resta altra scelta che prendere misure drastiche. Insieme, Clarke, Bellamy e Monty decidono di aprire Mount Weather agli elementi, uccidendo tutti coloro che all'interno non sono terrestri o Sky Person. La decisione intrapresa li perseguiterà per molto tempo.

Morire tutti, morire con gioia (Stagione 4, Episodio 10). La fine della quarta stagione è andata costantemente verso la fine del mondo, nuovamente. Fortunatamente per quelli che sono ancora sulla Terra, il culto della Seconda Alba ha lasciato un bunker a Polis che possono usare, se riescono a sopravvivere abbastanza a lungo da rivendicarlo. È l'inizio di Wonkru, ma anche un'istantanea di quanto sia subdola l'umanità quando si tratta di sopravvivere mentre i membri del conclave e i membri di Skaikru si barricano nel bunker.

Praimfaya (Stagione 4, Episodio 13). Sembra che il cast principale dei personaggi non possa mai prendersi una pausa e nel finale della quarta stagione, un piccolo gruppo si ritrova separato dal resto mentre l'ondata mortale di radiazioni colpisce il bunker di Second Dawn. Non hanno altra scelta che cercare di lasciare il pianeta. Clarke, Raven, Bellamy, Monty, Harper, Murphy, Echo ed Emori si uniscono per preparare il razzo nel laboratorio di Becca prima che l'onda della morte li raggiunga. Mentre gli altri sono in grado di andare nello spazio, Clarke viene lasciata indietro per assicurarsi che il razzo salga. Fortunatamente, nonostante alcune ustioni, il suo sangue notturno le offre la protezione dalle peggiori radiazioni.

Giganti dormienti (Stagione 5, Episodio 3). La quinta stagione porta un intero nuovo gruppo di persone per causare conflitti. Quelle persone sono gli abitanti di una nave prigioniera Eligius e sono guidati da Charmaine Diyoza. Quando Diyoza chiede alla sua gente di catturare Clarke per l'interrogatorio, questa inizialmente non è molto reattiva. È l'insistenza di Diyoza che porta Clarke a sciogliersi. Naturalmente, Bellamy e i suoi amici tentano di venire in suo soccorso appena in tempo barattando con le vite delle quasi 300 persone ancora crio-dormienti sulla nave in un episodio al cardiopalma.

Damocles - II Parte (Stagione 5, Episodio 13). La seconda parte del finale della quinta stagione è piena di speranza e questo è probabilmente il motivo per cui secondo molti è l'episodio più bello dell'intera serie. I combattimenti sulla Terra tra i prigionieri Eligius e Wonkru si interrompono, Madi accetta il suo ruolo di Heda e Diyoza e Clarke raggiungono un accordo sul futuro della razza umana quando McCreary accende una bomba che impedisce loro di rimanere sulla Terra. La nave prigione Eligius viene utilizzata per portare il maggior numero possibile di persone fuori dal pianeta e addormentarsi il più possibile per un lungo viaggio attraverso le stelle. Monty e Harper decidono di non dormire, ma di tracciare una rotta verso un pianeta per dare all'umanità una seconda possibilità, vivendo le loro vite nella pace che hanno sempre desiderato.

