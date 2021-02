The 100: le 5 morti più strazianti e indimenticabili di sempre

The 100 si è ufficialmente conclusa dopo 100 episodi. Lo spettacolo non si è mai trattenuto dal mostrare forti momenti emotivi e certamente non era timido quando si trattava di uccidere personaggi chiave. In effetti, molte delle morti hanno cambiato totalmente gli eventi dello spettacolo nel suo insieme.

I personaggi di questa serie erano un gruppo complesso, con molti che facevano cose apparentemente imperdonabili. Tuttavia, i fan hanno trovato motivi per amarli. Questo ha fatto sì che alcune delle morti lasciassero a bocca aperta gli spettatori. Vediamo quali sono le più strazianti.

Iniziamo con Charmaine Diyoza (Ivana Miličević) la quale, quando è apparsa per la prima volta in The 100, si è fatta talmente odiare che nessuno avrebbe creduto di essere rattristati per la sua morte. È stata una terrorista e l'antagonista per gran parte della sesta stagione. Quando, però, ha formato un legame con Octavia Blake (Marie Avgeropoulos), i fan si sono un po' ricreduti iniziando ad apprezzarla nella settima stagione quando ha avuto modo di incontrare la figlia adulta Hope (Shelby Flannery). Ha fatto molto male vedere Diyoza sacrificarsi per salvare Hope e i suoi amici. È stata cristallizzata dalla Gen-9 e Hope non ha potuto fare nulla per salvarla.

Simile a Diyoza, Emori (Luisa D'Oliveira) è qualcuno che non ci si aspettava di amare. Il personaggio, però, è divenuto importante dalla quarta stagione in poi. Emori e Murphy hanno avuto una delle migliori relazioni dello show, sopravvivendo sempre insieme e prendendosi cura l'uno dell'altro. Quindi, quando è morta nel finale della serie, è stato davvero scoraggiante, soprattutto nel vedere la reazione di Murphy. L'ha resuscitata usando il proprio corpo come ospite ed entrambi alla fine sono riusciti a trascendere, il che ha ridotto un po' il colpo.

Lexa (Alycia Debnam-Carey) è indubbiamente uno dei personaggi più amati dello show. La comandante dei terrestri era dura come un chiodo e alla fine ha formato un legame romantico con Clarke che i fan ancora ricordano con nostalgia. La sua morte ha sconvolto molti spettatori, soprattutto per come è avvenuta. A Lexa non è stato dato un grande saluto, infatti dopo aver condiviso il suo letto con Clarke per la prima volta, è stata colpita accidentalmente e uccisa. Lo spettacolo è stato pesantemente criticato per come ha gestito la situazione e più che un evento triste, è divenuto un evento che ha fatto infuriare i fan.

Agli occhi di molti, Octavia Blake era il personaggio più complesso con la maggiore crescita nella serie. Una parte importante di questa crescita è stata la sua relazione con Lincoln (Ricky Whittle), un terrestre Trikru che l'ha aiutata a diventare chi è alla fine della storia. Il loro amore era abbastanza forte da aiutarlo a riprendersi dall'essere un Mietitore. Improvvisamente, però, Charles Pike (Michael Beach) prese il controllo e iniziò a vedere tutti i terrestri come nemici. Per salvare gli altri terrestri rinchiusi, Lincoln rimase in cattività e fu brutalmente giustiziato da Pike mentre un'indifesa Octavia osservava da lontano. Tutto ciò che riguarda la scena è stato progettato per spezzare il cuore degli spettatori.

Concludiamo con Monty Green e Harper McIntyre. Tecnicamente si tratta di due personaggi, ma sono morti insieme ed è come se fosse un solo. Monty Green (Christopher Larkin) era senza dubbio l'unico vero bravo ragazzo dello show, che cercava sempre di fare ciò che era giusto. La sua storia d'amore con Harper McIntyre (Chelsey Reist) è stata amata dai fan. Alla fine della quinta stagione, tutti sono entrati nel sonno criogenico, ma loro due dovevano rimanere svegli un po' più a lungo in modo che Monty potesse capire la prossima mossa. Clarke e Bellamy si sono svegliati più di un secolo dopo e hanno mostrato un video che spiega in dettaglio come la coppia non sia mai andata a dormire. Hanno vissuto insieme le loro vite fino alla vecchiaia e hanno avuto un figlio, prima di arrivare alla fine con il piano per salvare tutti gli altri. È stato un finale bellissimo ma anche triste per due delle persone migliori dello show.

Voi cosa ne pensate? Vi lasciamo a quali sono, secondo i fan, i migliori e i peggiori personaggi di The 100.