The 100: i 5 personaggi di supporto più amati dal pubblico

I fan hanno amato particolarmente Clarke, Bellamy, Octavia e gli altri personaggi centrali. Ma non sono stati gli unici a fare breccia nei loro cuori. Anche quelli che non erano considerati i personaggi principali hanno avuto un forte impatto sugli spettatori.

Quasi tutti i personaggi secondari hanno fatto molto per far progredire la storia e aiutare a riempire gli spazi vuoti dell'universo di The 100. Dal momento che alcuni sono stati inclusi per molto tempo nella serie, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di tifare per la loro sopravvivenza. Ecco, quindi, chi sono i migliori 5 personaggi secondari:

Lincoln: è il primo terrestre che interagisce con i cento e cerca di convincere Trikru a fare pace con i delinquenti. Tra il suo desiderio di pace e il suo rapporto con Octavia, Lincoln ha ottenuto un forte seguito. Era un brav'uomo, voleva sempre adattarsi agli Skaikru e aiutare Octavia a capire i suoi metodi. Sfortunatamente, la vita di Lincoln è stata interrotta morendo per aver protetto la sua gente e la sua morte lasciò Octavia in una spirale di tristezza e dolore. Negli episodi successivi, Octavia decise di onorare Lincoln dipingendo il suo tatuaggio sul suo viso come pittura di guerra. Roan: il principe in esilio diventato re di Azgeda è uno dei preferiti dai fan. Comparve nello show per due stagioni facendo la sua prima comparsa rapendo Clarke, anche se alla fine è diventato un amico. Roan divenne un leader mentre Skaikru cercò tutti i modi per salvare la razza umana. Era una parte significativa della storia e si alleò con Octavia durante il Conclave, ma purtroppo non sopravvisse ucciso da Luna e dalla pioggia nera. Nonostante la sua morte, l'attore Zach McGowan riprese il suo ruolo durante "From The Ashes" per parlare con Echo sotto forma di Anomaly. Emori: ha fatto una prima impressione rendendo la vita più difficile a John Murphy. Ma, Emori e Murphy alla fine si sono messi insieme e, dopo Praimfaya, Emori è diventata parte del gruppo. Sei anni dopo essere andata nello spazio, Emori divenne un punto molto importante per Spacekru e riesce a divenire una solida amicizia per Raven. Indra: è apparsa per la prima volta nella seconda stagione e da allora è stata essenziale per la trama. Octavia ha fatto affidamento su Indra e sui suoi insegnamenti per aiutare a superare i problemi che la vita le ponevano. Sebbene la loro relazione possa essere stata tesa durante i suoi anni da Blodreina, Octavia e Indra si sono sostenute a vicenda. Indra era una combattente brillante e i fan tifavano costantemente per lei. Per quanto breve sia stata, l'ascesa a leader di Wonkru è stato un momento di crescita epico per il personaggio. Lexa: non sorprende che Lexa fosse uno dei personaggi secondari più amati. Era il comandante disposto ad allearsi con Clarke per salvare la loro gente da Mount Weather. Lexa era considerata il comandante perfetto per unire tutti i clan. Era un'eccellente combattente e nota per pensare in modo diverso dai precedenti comandanti. Anche la relazione di Lexa con Clarke è stata fortemente supportata dai fan dato che era una delle persone più influenti nella sua vita.

