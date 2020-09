The 100: 5 serie da guardare in attesa della settima stagione

I fan americani hanno già visionato il clamoroso finale di The 100, mentre in Italia ci prepariamo a dire addio alla serie con l'ultima stagione in arrivo a breve. Se avvertite già la mancanza dell'universo distopico tratto dai romanzi di Kass Morgan, queste serie potrebbero sollevarvi il morale!

: perché l'ambientazione post-apocalittica ha sempre il suo fascino. In questo caso non ci ritroviamo a fare i conti con le conseguenze di una passata guerra nucleare, ma la situazione è comunque critica. Il mondo sta attraversando e la famiglia di protagonisti dovrà affrontare lo stato di caos senza l'utilizzo di telefoni, computer, auto e quant'altro. Se sopravvivere un giorno senza selfie su Instagram vi spaventa, pensate a questi poveri sventurati! Purtroppo non c'è un vero e proprio finale, visto che Revolution è stato cancellato, ma l'atmosfera potrebbe fare al caso vostro. Travelers : viaggi nel tempo, apocalisse, intelligenza artificiale sono solo alcuni dei temi principali che troverete nella varie puntate dello sci-fi. Anche qui avremo modo di conoscere un gruppo di sopravvissuti, destinati ad affinare il loro rapporto fino a diventare una vera e propria famiglia. I protagonisti devono trasferire la loro coscienza nei loro alter ego del passato , in modo da prevenire la fine della società umana, quindi preparatevi per un viaggio cervellotico ricco di colpi di scena.

: proprio in tema di viaggi del tempo e di gruppi di persone impegnate in imprese eroiche, potrebbe fare al caso vostro anche la serie Marvel. Il tono è decisamente meno drammatico rispetto a The 100, ma le premesse apocalittiche sono spesso simili, e una porzione della serie è ambientata che ha colpito il pianeta Terra. Battlestar Galactica: in questo caso il consiglio è abbastanza scontato, dato che lo stesso showrunner di The 100 ha ammesso di aver preso tonnellate di ispirazione dal reboot in questione. Anche l'equipaggio al centro della serie è sopravvissuto ad un olocausto nucleare, con la differenza che mentre la serie The CW inizia sulla Terra, Battlestar è ambientato principalmente sulla nave spaziale, tra scene di azione e difficili scelte morali.

In conclusione, vi rimandiamo ai segreti su The 100, ricordandovi che la settima stagione arriverà su Premium Action il 26 ottobre.