The 100, 7 serie da guardare se siete fan dello show

Ora che la settima e ultima stagione di The 100 è giunta a conclusione, i fan della serie tv targata The CW si staranno chiedendo dove trovare uno show che possa aiutarli a sopperire alla sua mancanza. Ed è proprio per voi che il sito TV Guide ha compilato la seguente lista.

Anche se con tutto quello che è successo finora, possiamo dire che il 2020 ha fatto tranquillamente concorrenza alle migliori opere di genere distopico e post-apocalittico, chi ama queste tipologie narrative potrebbe et similia potrebbe trovare la sua prossima serie preferita tra quelle elencate qui di seguito.

Per fornire una cura all'hangover da series finale ai fan di The 100, infatti, secondo TV Guide potreste dedicarvi ad esempio alla visione di Revolution, serie tv ideata dal creatore di Supernatural e The Boys Eric Kripke, cancellata però dopo una sola stagione da NBC; o magari, potreste cercare su Netflix titoli come Altered Carbon, Travelers, o perché no, anche The Society, che presenta più di qualche punto in comune con la serie The CW.

Altrimenti, su Amazon Prime Video trovate un cult del genere fantascientifico, Battlestar Galactica, mentre sempre su Netflix, e a proposito di viaggi nel tempo e nello spazio (ma non solo), sono disponibili sei su sette stagioni della serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., conclusasi solo qualche mese fa, anch'essa con la settima stagione.

Infine, se una delle attrattive principali di The 100 per voi erano le dinamiche tra i personaggi e perché no, gli intrecci sentimentali tra loro, che ne direste di dare una chance a The Originals, lo spin-off di The Vampire Diaries?

Ad ogni modo, eccovi la lista completa delle serie proposte.

Revolution

Altered Carbon

Travelers

Agents of S.H.I.E.L.D.

The Society

Battlestar Galactica