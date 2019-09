The 100, Alaina Huffman si unisce al cast per l'ultima stagione dello show

The 100 si concluderà con la settima stagione, ma nello show c'è ancora spazio per dei nuovi volti: Alaina Huffman si unirà al cast nel ruolo di Nikki.

La sesta stagione di The 100 ci aveva lasciato con il fiato sospeso (come sempre) per quanto riguarda il destino di alcuni personaggi storici.

La nuova (e ultima) stagione porterà con sé, quindi, non solo risposte a vecchie domande, ma anche nuove domande (a cui si spera seguiranno altrettante risposte) e personaggi inediti tutti da scoprire.

Uno di questi sarà Nikki, che secondo la descrizione ufficiale del personaggio dovrebbe corrispondere al nome di "una dei detenuti dell'Eligius IV. Nikki è una ladra di banche e una kamikaze imprevedibile e feroce. Assumerà un ruolo di leadership, battendosi per la gente nel nuovo e complicato mondo di Sanctum".

A prestarle il volto, Alaina Huffman, conosciuta ai più per aver interpretato Dinah Lance/Black Canary in Smallville e lo spietato demone Abbadon in Supernatural.

La Huffmain arriverà quindi a rimpolpare il cast dello show che, tra le altre cose, aveva da poco detto addio al personaggio di Henry Iain Cusick.

La settima e ultima stagione di The 100 debutterà sul network americano The CW nel 2020, e sarà composta da 16 episodi.