The 100, un'altra morte sconvolge i fan e ci avvicina sempre più al finale di stagione

Il decimo episodio di The 100 è da poco andato in onda, sconvolgendo tutti i fan con una nuova morte illustre. Sapevamo sin dall'inizio che questa stagione avrebbe comportato la perdita di molte vite ma, mai ci saremmo aspettati la dipartita di questo personaggio in particolare.

Stiamo ovviamente parlando di Charmaine Diyoza - la spietato terrorista trasformato in mamma ora interpretata da Ivana Milicevic. Diyoza si è sacrificata proprio per salvare la vita di sua figlia, cadendo vittima dello stesso misterioso processo di cristallizzazione che ha spazzato via i Bardoani originali. É stato un duro colpo per tutti, eccetto che per l'interprete del personaggio che, ha rivelato che Diyoza sarebbe già dovuta morire nella quinta stagione.

"Diyoza sarebbe morta nella quinta stagione, questo era il piano", dice Milicevic. "Ma, quando sono rimasta incinta nella vita reale, lo showrunner Jason Rothenberg ha deciso di far proseguire anche il mio personaggio con un colpo di scena. Mio figlio, venendo al questo mondo, mi ha garantito altri tre anni di lavoro fantastico in questa serie spettacolare".

Il personaggio di Dyoza si è evoluto in modo inaspettato, da fredda terrorista a madre premurosa: "Io ero incintà realmente, non ero una di quelle attrici con la palla da Basket sul ventre, dunque ho dato molto della mia esperienza al personaggio. La maternità mi ha cambiata e ha dunque cambiato anche Dyoza. C'è stata una grossa stratificazione tra esperienze e sentimenti".

Ha poi aggiunto: "Il suo sacrificio è qualcosa che ogni vera madre avrebbe fatto. Le bastava salvare sua figlia Hope. Il resto non contava. Era una donna terribile, ma quando ha messo al mondo un'altra vita, è cambiata totalmente perchè, ha capito cos'è l'amore".

Intanto è stato appena diffuso il trailer del penultimo episodio di The 100 che ha rivelato il ritorno attesissimo di uno dei protagonisti. Ci avviamo ormai verso le fasi finali, i personaggi di The 100 sono cambiati molto. Chissà quale sarà il loro destino. Per scoprirlo ormai manca veramente poco.