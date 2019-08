The 100: un'altra morte sconvolge i fan della serie TV

Se non siete ancora in pari con le puntate della serie TV dell'emittente The CW vi consigliamo di non leggere questa notizia, ma di andare a vedere il trailer della sesta stagione di The 100, perché all'interno della news ci saranno spoiler dello show giunto ormai al dodicesimo episodio.

Dopo la scomparsa di Marcus Kane, interpretato da Henry Ian Cusick, questa volta tocca al personaggio di Paige Turco sacrificarsi per salvare i protagonisti della serie TV.

Abby Griffin infatti è riuscita a capire che Russell voleva usare il midollo di Madi i suoi esperimenti, per questo inietta il nightblood su se stessa, così da evitare che la sua amica venga uccisa. Purtroppo Russell decide di usarla come corpo ospite per sua moglie, deceduta da poco.

Prima di morire Abby è riuscita a salutare Clarke per un'ultima volta, inoltre ha voluto dire a Raven, personaggio con il volto di Lindsey Morgan, che nonostante non fosse la sua vera madre ha sempre considerato la ragazza come un membro della sua famiglia. I fan hanno potuto vedere anche un flashback con i momenti migliori della vita di Abby.

Così dopo l'addio di Henry Ian Cusick da The 100, la serie ha perso un'altro dei personaggi più amati dagli appassionati della serie TV di fantascienza distopica.