The 100, in arrivo a maggio il cofanetto completo delle 7 stagioni

Anche se i fan vogliono una nuova stagione di The 100, la serie creata da Jason Rothenberg si è ufficialmente conclusa con la stagione 7. I fan potranno consolarsi, in ogni caso, con l'arrivo di un cofanetto di 24 DVD, in vendita dal prossimo 6 maggio, che conterrà tutti gli episodi dello show.

Warner Bros. ha messo in vendita il boxset di The 100, serie tratta dai romanzi di Kass Morgan ambientata in un futuro distopico, dove il destino dell’umanità è nelle mani di 100 giovani criminali. Il cofanetto è disponibile per il pre-ordine su Amazon, al prezzo di 62,99 euro.

I fan potranno così rivedere le 5 morti più strazianti e indimenticabili di The 100, il cui ultimo episodio è stato trasmesso in Italia lo scorso 8 febbraio.

Secondo la descrizione ufficiale, il boxset The 100: La serie completa "segue i nostri eroi lungo un viaggio epico nel tempo e nello spazio, mentre combattono per il cuore e l’anima dell’umanità e mettono alla prova le loro idee di famiglia, amore e sacrificio."

Fanno parte del cast di The 100, tra gli altri, Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco, Thomas McDonell, Eli Goree, Marie Avgeropoulos, Kelly Hu, Devon Bostick, Christopher Larkin, Henry Ian Cusick e Isaiah Washington.