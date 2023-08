The 100, quanti ascolti ha totalizzato la serie? Dal successo al declino

Spesso si può misurare il declino di una serie televisiva anche dal numero di spettatori, che inevitabilmente calano stagione dopo stagione allontanandosi dalle cifre dei primi episodi messi in onda. E quindi quanti ascolti ha totalizzato la serie di fantascienza The 100? Scopriamolo assieme.

Il primo episodio di The 100 è andato in onda negli Stati Uniti sulla CW il 19 marzo 2014, con ben 2.73 milioni di spettatori. La prima stagione si è conclusa poi l'11 giugno totalizzando una media di 2.59 milioni di spettatori nel corso dei suoi 13 episodi.

La seconda stagione invece è arrivata lo stesso anno, debuttando il 22 ottobre con 16 episodi andati in onda fino a marzo 2015. I numeri iniziavano già a scendere (anche se di poco) perché il totale di spettatori medi è stato di 2.46 milioni.

La terza stagione di The 100 ha aperto il 21 gennaio 2016 fino al 19 maggio, confermando i 16 episodi della precedente. Numeri però inferiori, questa volta in maniera più marcata: 1.94 milioni di spettatori medi.

La quarta stagione è arrivata poi il primo febbraio 2017, questa volta 13 episodi fino al 24 maggio. Anche in questo caso sono calati gli ascolti, arrivando a 1.47 milioni di spettatori in media.

Quinta stagione sempre con 13 episodi dal 24 aprile 2018 al 7 agosto, questa volta in ripresa rispetto alla precedente visto che gli spettatori medi si sono alzati a 1.61 milioni.

Con la sesta di The 100 invece si conferma il netto calo degli ascolti. Andata in onda dal 30 aprile 2019 fino al 6 agosto con i consueti 13 episodi, ha registrato 1.30 milioni di spettatori in media.

Bassissimi invece i dati dell'ultima, la settima stagione di The 100. Secondo le prime rilevazioni infatti dal 20 maggio 2020 al 30 settembre i 16 episodi hanno registrato circa 0.63 milioni di spettatori medi. Uno dei motivi del perché la stagione 8 di The 100 non è mai stata fatta.

Voi l'avevate seguita man mano che usciva in America? Vi ricordate il finale di The 100? Diteci tutto nei commenti!