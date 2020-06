The 100, aspettando il finale: quando esce la Stagione 7?

The 100 si concluderà con la sua stagione 7, con sommo dispiacere per la moltitudine di fan che dovranno salutare i loro beniamini una volta per tutte. Ma quando uscirà la season finale?

La stagione 7 è stata annunciata alla fine di aprile 2019 e le riprese si sono concluse a inizio marzo, appena in tempo, visto che alla metà del mese tutte le produzioni si sono fermate per via dell'emergenza coronavirus. L'ultima stagione di The 100 ha debuttato negli Stati Uniti nella seconda metà di maggio 2020, mentre l'uscita su Premium Action è prevista presumibilmente per settembre 2020 (al momento non c'è ancora una data ufficiale). In un secondo momento, le nuove puntate potrebbero anche approdare in chiaro su Mediaset.

Per quanto riguarda il cast della settima stagione di The 100, quasi tutti gli attori principali dovrebbero tornar nello show. Pertanto, Eliza Taylor potrebbe riprendere il ruolo di Clarke Griffin, così come Bob Morley quello di Bellamy Blake; e ancora, Marie Avgeropoulos sarà di nuovo Octavia, anche se ancora non sappiamo in che termini, dato quanto successo negli ultimi minuti del episodio 6×13. In The100 7 sarà svelato il destino di Octavia?

A proposito della serie, ecco perché la stagione 7 sarà l'ultima di The 100.