The 100: l'autore svela importanti anticipazioni sulla Stagione 7

Mentre siamo in fervente attesa per la premiere della stagione 7 di The 100 programmata per oggi 20 maggio, nel frattempo saltano fuori rivelazioni da parte dello staff della show tv.

A parlare è il creatore della serie distopica in onda su The CW, il produttore Jason Rothemberg, illuminando alcuni eventi del finale della stagione 6 che hanno lasciato gli spettatori curiosi e perplessi: intanto, si profila all'orizzonte la storia romantica tra Clarke (Eliza Taylor) e Bellamy (Bob Morley), ipotizzata dai fan fin dalla prima stagione, e siamo tutti curiosi di sapere se il non detto si concretizzerà in qualcosa di più oppure dobbiamo disilludere le nostre aspettative.

Ma lo showrunner rimane piuttosto vago sull'argomento: "Penso che le aspettative dovrebbero essere sempre temperate nelle fandom di questo show. Non rovinerò nulla, ma dirò che questo è uno spettacolo su personaggi che si prendono cura l'uno dell'altro e non vogliono rischiare di perdersi. Voglio dire, ogni personaggio è stato scritto in grande, non solo due personaggi. Mi scuso per la mia ambiguità, ma non mi dilungherò troppo nei dettagli".

Un'altra domanda che i fan si pongono è che fine abbia fatto Octavia, avendola vista sparire nella nebbia verde dopo essere stata pugnalata dalla figlia di Charmaine, Hope Diyoza (Shelby Flannery) durante l'ultima stagione dello show. Rothenberg è più disponibile a rilasciare dichiarazioni al riguardo, confermando la scomparsa del personaggio, e non la sua morte: "Sappiamo che il tempo si sta comportando in modo strano dall'altra parte di quell'Anomalia e molto rapidamente iniziamo a rispondere a tutte quelle domande. Il tempo è una cosa che funziona in modo complesso in questa stagione di sicuro".

Insomma, curiosi di sapere cosa succederà nella prossima stagione? Intanto è stato rilevato il titolo di The 100 stagione 7, sarà "From the ashes", e l'autore spiega perchè sarà l'ultima di The 100.