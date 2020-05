The 100: Bellamy in lacrime nel primo trailer della settima stagione

I fan aspettavano da tempo il primo teaser trailer della settima stagione di The 100, show tv creato da Jason Rothenberg e liberamente tratto dall'omonima serie di romanzi scritti da Kass Morgan. Lo show si avvia a concludersi con la settima stagione, che chiuderà il sipario sulla serie distopica in onda dal 2014.

Il finale della sesta stagione ha scioccato gli spettatori quando Hope ha pugnalato, e apparentemente ucciso Octavia, dopo che un misterioso dispositivo di pietra ha ampliato la portata dell'anomalia. Ma anche il destino di tutti gli altri personaggi ha lasciato con il fiato sospeso gli spettatori, ora ansiosi di scoprire quello che accadrà nell'ultimo ciclo di episodi.



Il teaser trailer mostra Bellamy (Bob Morley) singhiozzante, con alcuni sconosciuti dall'aspetto molto inquietante, vestiti di nero e... Octavia che sembra proprio non sia morta. Il dubbio è che possa trattarsi di un flashback e non di una scena contemporanea alla settima stagione. I fan stanno cercando di capire anche il motivo delle lacrime di Bellamy.

The 100 è ambientato in un futuro distopico, quasi cento anni dopo che la Terra è stata devastata da una guerra nucleare, e comprende nel cast principale Eliza Taylor, Paige Turco, Thomas McDonnell e Eli Goree.

Quale sarà il personaggio al quale diremo addio in questa stagione finale? Gli spettatori s'interrogano ma nel frattempo possono gustarsi le prime immagini del teaser trailer.

A fine marzo è stato ufficializzato il titolo della première della stagione finale di The 100.