The 100: chi sono gli attori più ricchi di tutto il cast?

Anche se risulta decisamente lontano dai classici della fantascienza del passato come Star Trek o Battlestar Galactica, The 100 è diventato alquanto sensazionale, essendo offerto su uno dei servizi di streaming più popolari come Netflix.

A partire da marzo 2014, lo spettacolo è salito alle stelle, ricevendo un grande plauso dal pubblico e dalla critica. Non solo la serie è riconosciuta per le interessanti storie e la sua versione originale del mondo post-apocalittico, ma anche lo sviluppo dei personaggi è incredibile. Quanto vale, però, l'enorme cast?

Nel ruolo di Octavia Blake, Marie Avgeropoulos è la sorella di Bellamy. Octavia inizia lo spettacolo come una giovane adolescente ribelle e fuori controllo che impara a essere meno avventurosa molto presto nello spettacolo. Tuttavia, diventa una combattente feroce e sfortunatamente, il suo personaggio viene "ucciso" nella sesta stagione, provocando un po' di controversie e confusione in un certo numero di fan. Il lato positivo è che potete trovare Avgeropoulos in altre opere come I Love You Beth Cooper e in un episodio di Supernatural. Il suo patrimonio netto si attesta intorno ai 500,000 dollari.

Lindsey Morgan è meglio conosciuta per la sua interpretazione di Raven Reyes, una meccanica che arriva sulla Terra ma non come una delle 100 "persone del cielo". Anche se all'inizio c'è un triangolo amoroso molto divertente che coinvolge lei e Clarke, lei dimostra di essere un membro prezioso della squadra. Anche se questo è il ruolo più importante di Morgan, può essere trovata in How I Met Your Mother, Happy Endings e il film Inside Game. Il suo patrimonio netto è di circa 1 milione di dollari.

Il personaggio principale dello spettacolo, Clarke Griffin è interpretato dall'attrice australiana Eliza Jane Morley. Essendo stata la star dello spettacolo dall'inizio nel 2014, il suo personaggio è cresciuto moltissimo, guadagnando coraggio ed emergendo come leader. Il suo patrimonio netto è di circa 2 milioni di dollari.

Adina Porter ha onorato lo schermo televisivo per un bel po' di tempo. L'attrice è salita alla ribalta per la prima volta durante il suo periodo nelle due serie della HBO True Blood, nel ruolo di Lettie Mae Thorton, e The Newsroom, come Kendra James. Porter si è anche unita a una congrega di streghe, una casa infestata, una foresta spettrale e un culto terrorizzante in quattro diverse stagioni della serie antologica FX, American Horror Story. L'attrice è anche una veterinaria di teatro, essendo apparsa in diversi spettacoli off-Broadway. Porter in The 100 ha interpretato la guerriera Indra e l'attrice ha un patrimonio netto stimato di 2 milioni di dollari.

Nel ruolo del sognante e avventuroso Finn Collins, il personaggio di Thomas McDonell è simpatico fin dall'inizio. Ha combattuto con i suoi sentimenti per Raven e Clarke per un po', ma purtroppo è morto dopo essere stato catturato. Il suo patrimonio netto è di 2,5 milioni di dollari.

Anche lei originaria dell'Australia, Alycia Debnam-Carey ha interpretato il personaggio del Comandante Lexa dall'inizio dello spettacolo fino a quando è morta nel 2016 con la delusione cocente di molti fan. Il suo patrimonio netto è di circa 3 milioni di dollari.

John Murphy, il personaggio di Richard Harmon, è apparso per la prima volta nella prima stagione come uno dei 100 originali, ma è stato un antagonista all'interno del gruppo, dando inizio a rivoluzioni e rivolte. Dopo essere stato bandito dal campo per aver tentato di giustiziare un giovane assassino del gruppo, viene catturato dai terrestri prima di riapparire nella seconda stagione. Ovviamente, il suo viaggio attraverso lo spettacolo è complicato, ma anche la dinamica del suo personaggio è complessa. Il suo patrimonio netto è di 3 milioni di dollari.

Prima di diventare il re ucciso Roan in The 100, Zach McGowan è diventato famoso per i suoi ruoli indimenticabili e il lavoro di doppiaggio. La grande occasione di McGowan è arrivata nel 2011 quando si è unito al cast di Shameless nei panni dell'innocente e ingenuo Jody. In seguito, McGowan è stato scelto nel film Dracula, Untold e poi ha ottenuto il ruolo principale nella serie originale di Starz Black Sails. Nel 2016, McGowan ha interpretato Roan, King of the Ice Nation, in cui i 100 trovano un alleato. Il patrimonio netto di McGowan è stimato in 4 milioni di dollari.

Bob Morley, l'interprete di Bellamy Blake, grazie alla sua presenza in The Strip, Neighbors e Winners and Losers ha registrato un patrimonio netto di ben 4 milioni di dollari. Paige Turco, invece, interpreta Abigail (Abby) Griffin, la mamma di Clarke. Il suo duro lavoro nel corso degli anni ha portato a un impressionante patrimonio netto di 5 milioni di dollari.

Devon Bostick, un giovane attore canadese, ha interpretato Jasper Jordan che ha avuto un ruolo importante nello spettacolo nelle prime quattro stagioni. Come parte dei 100 originali inviati sulla Terra per testare la vivibilità del pianeta abbandonato, ha subito un bell'infortunio nel primo episodio ed è stato una delle più grandi sfide per il gruppo. Nella sua ultima stagione, la quarta, la sua salute mentale è peggiorata e alla fine si è suicidato in modo straziante. Il patrimonio netto dell'attore si attesta sui 5 milioni di dollari.

Vi lasciamo con chi secondo noi sono i 5 personaggi principali di The 100 e su quale è la migliore stagione di The 100 secondo i fan della serie.