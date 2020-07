The 100, chi è Eliza Taylor? Alla scoperta della Clarke Griffin dello show

Sono momenti di grandissimo hype per i fan di The 100: mancano ormai soltanto pochi giorni all'episodio finale dello show, che verrà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo 15 luglio (per vedere in Italia l'ultima stagione dovremo invece aspettare ottobre). Nell'attesa, dunque, perché non approfondire un po'?

Questi giorni di trepidazione possono essere una buona occasione per conoscere in maniera più approfondita gli attori a cui ci siamo tanto affezionati nel corso degli anni, partendo ovviamente da una delle prime protagoniste che ci vennero presentate durante la prima stagione: parliamo ovviamente di Eliza Taylor, aka Clarke Griffin.

Classe 1989, il debutto di Eliza risale al 2003, anno in cui compare nella soap opera Neighbours, nella serie Le Isole dei Pirati e soprattutto in The Sleepover Club. Sul piccolo schermo seguono poi varie apparizioni in serie come All Saints e Nikita, ma nel frattempo la nostra si fa conoscere anche nel mondo del cinema: nel 2014 la troviamo in The November Man, mentre la sua ultima comparsa sul grande schermo risale al 2017 (Un'Eredità per Natale).

Conoscevate già Taylor prima di The 100 e, soprattutto, la trovate un'attrice valida? Aspettiamo i vostri pareri al riguardo! A proposito dei protagonisti dello show: vediamo come sono cambiati i personaggi di The 100 nel corso degli anni; vediamo, intanto, se nel prequel di The 100 ci saranno richiami alla serie principale.